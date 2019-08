Atrij na dražbi

Stečajna upraviteljica Katja Lušina bo jutri na dražbi prvič prodajala prostore Atrija v poslovno-garažni stavbi na Glaziji v Celju. Atrij, ki je bil največji upravljavec stanovanj na Celjskem, je propadel leta 2017, njegov propad pa je zaradi številnih morebitnih nepravilnosti, ki jih preiskujejo tudi kriminalisti, v Celju dvignil veliko prahu.

Izklicna cena za poslovne prostore, ki merijo nekaj več kot tisoč kvadratnih metrov, za pisarniško opremo ter devet parkirnih mest bo 850 tisoč evrov. Poleg Mestne občine Celje ima predkupno pravico za te prostore tudi podjetje Trapez, ki je najelo nekaj pisarn. Podjetje Trapez, ki posluje z nepremičninami, ima sicer ljubljanski naslov, vendar je povezano z lastniki celjskega Voca. V stečajni masi Atrija so poleg poslovnih prostorov še večje zemljišče na Viču v Ljubljani, po osem stanovanj v Gornjem Gradu in Vitanju ter eno v Celju, poslovni prostor v Šentjurju, nekaj manjših parcel in več avtomobilov.

JANJA INTIHAR

Foto: SHERPA