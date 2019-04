Avtomatizacija ni več prednost, je nuja za obstanek

Robotika je ena najhitreje razvijajočih in rastočih tehnoloških panog. Roboti v naših življenjih prevzemajo vedno večjo vlogo. Od sesanja stanovanja ali košnje trave in vse do zapletenih robotskih proizvodnih linij, ki 24 ur na dan brez človeške pomoči delajo v tovarnah. Strahovi, da bodo roboti ljudem v prihodnje ukradli še več delovnih mest, se zdijo povsem upravičeni. A poznavalci mirijo in pojasnjujejo, da se bodo delovna mesta resda spremenila, vendar je še vedno ogromno področij, kjer človek ostaja nenadomestljiv.

»Bojazen, da bi roboti zamenjali ljudi, je povsem neutemeljena in nepotrebna. Na svetu je 7 milijard ljudi in 350 milijonov jih je zaposlenih v industriji, na trgu pa trenutno obratuje 2,5 milijona robotov,« s podatki postreže Franc Žaberl, tehnični direktor podjetja Fanuc Adria, podružnice največje proizvajalke robotov trenutno na svetu. »Namen robota ni izpodriniti človeka, temveč ga nadomestiti pri enoličnih enostavnih opravilih, ki ne zahtevajo veliko intelektualnega vložka, pri delih, ki so fizično težka in zdravju nevarna,« pravi Žaberl. Ob tem poudarja, da avtomatizacija delovnih procesov danes ni več prednost pred konkurenco, temveč pogoj za obstanek na tržišču. »Avtomatizacija in robotizacija delovnih procesov in proizvodnje sta investicija, ki se hitro povrne.«

Marko Krašovec iz celjskega podjetja Minitec, ki ima nemškega solastnika, pravi, da danes o avtomatizaciji in industriji 4.0 veliko govorimo, a to ni nekaj novega, »Gre za to, da se delavca čim bolj razbremeni fizično zahtevnih opravil.« Kot pravi, se v Sloveniji vedno več podjetij odloča za posodobitve in avtomatizacijo proizvodnje, a kljub temu še vedno zaostajamo za državami zahodne Evrope. »Produkte, ki jih danes prodaja naše matično podjetje v Nemčiji, bomo pri nas prodajali šele čez leta. Prevečkrat lastniki vidijo zgolj začetni strošek,« pravi Krašovec in dodaja, da so pri nas podjetja oziroma vodstva še vedno nekoliko zadržana.

V Sloveniji 3 tisoč robotov

Franc Žaberl ocenjuje, da je Slovenija glede na število zaposlenih v industriji in število robotov precej visoko na lestvici med evropskimi državami. Obstaja namreč merilo, ki ga določa število industrijskih robotov na 10 tisoč zaposlenih v industriji. »Po tem merilu je daleč na prvem mestu na svetu Južna Koreja. Slovenija je v Evropi med vodilnimi, višje od Francije, malo za Avstrijo in pred Norveško ter Češko.« V Sloveniji trenutno obratuje od 2.500 do 3 tisoč robotov, kar po priznanem merilu pomeni približno 150 robotov na 10 tisoč zaposlenih v industriji. Največji delež pri tem nosi Revoz iz Novega mesta, kjer imajo več kot 700 robotov. Tudi sicer je z naskokom najbolj robotizirana proizvodnja v avtomobilski industriji in industriji, ki ji dobavlja posamične komponente.

Umetnost poenostavitev

Ne zgolj robotizacija in avtomatizacija, v tujini industrijska podjetja vedno več vlagajo v razvoj prilagojenih delovnih mest.

»Ta so v začetku res nekoliko dražja, a se vložek kmalu povrne. Veliko manj je bolniških odsotnosti in tudi napak pri delu. Ljudje so posledično veliko bolj motivirani in učinkoviti, kar posledično vpliva tudi na ekonomsko dobrobit podjetja,« pravi Marko Krašovec iz podjetja Minitec, katerega osnovno dejavnost predstavljata proizvodnja transporterjev, montažnih paletnih linij ter izdelava robotski celic in prilagojenih delovnih mest. Kot ugotavlja, se tudi na tem področju v Sloveniji stanje počasi izboljšuje, a so koraki za zdaj še precej majhni. »Pri nas je še vedno najpomembnejša začetna investicija.«

