Avtomobilski velikani ustavljajo proizvodnjo. Kako bo pri nas?

Številna podjetja v Savinjski statistični regijo so vezana na avtomobilsko industrijo. V večini so dobavitelji različnih delov, ki se vgrajujejo v avtomobile.



A večina velikih evropskih proizvajalcev avtomobilov te dni zaradi pandemije koronavirusa ustavlja proizvodnjo, kar bo nedvomno vplivalo na poslovanje slovenskih podjetij. Po tem, ko so delo ustavili pri Volkswagnu, Daimlerju, Fordu, Fiatu in Peugeotu, je danes zaprtje tovarn v Evropi in Južnoafriški republiki napovedal še BMW.

Kako bodo postopala podjetja pri nas? Bi morali ustaviti tudi proizvodnjo?

