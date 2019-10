Azija je Almo M. Karlin popolnoma uročila

Letos mineva 130 let od rojstva celjske popotnice, pisateljice Alme M. Karlin in 100 let od njenega odhoda na pot okoli sveta. Potovala je sama, kontinuirano osem let in se po poti preživljala z lastnim delom. V Pokrajinskem muzeju Celje, kjer je že postavljena stalna razstava o tej pogumni Celjanki, bodo danes odprli novo občasno razstavo z naslovom Azija me je povsem uročila.

Ta razstava je po besedah kustosinje Barbare Trnovec zelo drugačna od ostalih. “Tokrat osvetljujem najsrečnejše obdobje Alminega potovanja in zagotovo eno srečnejših obdobij njenega življenja. To je čas od junija 1922 do januarja 1924, v tem času Alma prepotuje del vzhodne Azije.”

Razstava prinaša številne nove predmete iz zbirke Alme M. Karlin. Ob razstavi je izšel tudi katalog, ki je tako kot razstava na estetsko dovršen.

BGO