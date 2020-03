Balkonski koncert številka 2

Današnje nedeljsko popoldne je iz številnih domov zadonela pesem. Slovenski glasbeniki in vsi ljubitelji glasbe so se znova povezali v Anti-Corona Bluesu.

»Kakršnakoli skupinska dejavnost, četudi ›na daljavo‹ – od ene do druge hiše, od enega do drugega okna in balkona ali s posnetki prek socialnih omrežij in medijev – nas lahko poveže na poseben način in zmanjša občutek osamljenosti ter nemoči,« tako pobudo slovenskih glasbenikov in ljubiteljskih ustvarjalcev k skupnemu petju in muziciranju s svojih domov pozdravljajo tudi v Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Po italijanskem vzoru se je glasba z balkonov v Sloveniji prvič zgodila minulo nedeljo, danes smo prisluhnili prvemu nadaljevanju. Kot pravijo v JSKD ima v času samooosamitve, povečanega strahu in zaskrbljenosti zaradi širjenja novega koronavirusa, ko si lahko obetamo dolgotrajne omejitve socialnih stikov, takšna samoorganizirana akcija pozitiven učinek na celotno populacijo.

Dejan Tamše, tolkalec in umetniški direktor BUMfesta, eden od pobudnikov muziciranja z balkonov, pravi: »Glasbeniki za svoje ustvarjanje potrebujemo oder, ki ga zdaj, ko smo ›priklenjeni‹ na domove, pogrešamo. Igranje na domačih balkonih in ob oknih pa ima v okoliščinah, v katerih smo se znašli, pomembno čustveno dimenzijo in lahko vsaj za nekaj trenutkov preusmeri misli, ki so v teh dneh osredotočene na razmere, povezane s koronavirusom.«

LKK, foto: Facebook