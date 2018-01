Barbara Trnovec o izjemnih vseslovenskih odzivih na Almo M. Karlin

Barbara Trnovec je kustosinja, etnologinja in kulturna antropologinja, ki je zaposlena v Pokrajinskem muzeju Celje. Je verjetno največja poznavalka Alme M. Karlin in avtorica odmevne razstave Kolumbova hči, ki je še nekaj dni na ogled v Cankarjevem domu. Alma M. Karlin je bila svetovna popotnica, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka, pisateljica in teozofinja ter predvsem izjemna in pogumna ženska z visokimi moralnimi načeli.

Osupljiva ženska se je sama odpravila na dveletno potovanje okoli sveta, da bi se nekaj novega naučila in da bi zapustila Celje, ki nikoli ni znalo ceniti njenega uspeha. Bila je vedoželjna, bila je heroinja, bila je in je še nekakšen pravljični lik, ki je popolnoma očaral Barbaro Trnovec. »Od nekdaj so me omamljali pogumni pravljični liki, z Almo si deliva tudi ljubezen do učenja in resnice.« Kustosinja že dvajset let raziskuje Almo in ljubljanska razstava je bila nekakšen zaključek njenega ponovnega oživljanja celjske junakinje. Zdaj je čas za nove oživitve …

V teh dneh se v Cankarjevem domu končuje razstava Kolumbova hči o Almi M. Karlin. Kako ste zadovoljni z razstavo in odzivi?

Odzivi so številni in nepričakovano dobri. Slovenska navada je, da smo raje kritični kot konstruktivni, oziroma ne znamo hvaliti. Tokrat imam čudovite izkušnje. Po eni strani o tem pričajo vpisi v knjigo vtisov na razstavi in po drugi strani številni telefonski klici ter pisma, ki jih prejemam od ljudi. Ljudje želijo z menoj deliti občutke, ki so jih prevevali na razstavi, ali svoje poglede na Almo. Izjemno dragocene izkušnje sem dobila tudi pri vodenju po razstavi. Udeležba je zelo številna, vodenemu ogledu ponavadi sledi razprava. Vidim, kako globoko se Almina zgodba dotakne ljudi in do kakšnih premišljevanj jih pripelje, kar je bil eden od namenov razstave. Po drugi strani je bil namen razstave predstaviti zgodbo Alme M. Karlin na drugačen način, a dobro argumentirano. To je zame kot raziskovalko na prvem mestu. Kustosi smo dolžni pripovedovati zgodbe, ki ljudi nagovorijo k premisleku o zelo različnih in pomembnih temah, ki se tičejo vseh nas. Ta razstava je to dosegla, sodeč po vseh odzivih, ki sem jih v teh mesecih deležna.

Po naglasu sodeč, niste iz Celja. Ali je bila Alma tista, ki vas je pripeljala v Celje?

Ne, ni me pripeljala oziroma kdo bi vedel (smeh). V Celje me je pripeljala ljubezen. Na Gorenjskem sem spoznala Celjana in začela zahajati v Celje, kjer sem zelo hitro izkoristila priložnost ter začela poizvedovati o Almi. Dva tedna pred rojstvom sina sem se preselila v Celje in zdaj tukaj živim 17 let.

