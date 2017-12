Barbarin sejem privabil številne obiskovalce

Zavod za turizem, šport in mladino je danes v Šmarju pri Jelšah pripravil tradicionalni Barbarin sejem.

Tam je bila tudi ekipa naše medijske hiše Novi tednik in Radio Celje z jelenčkom Rudolfom, ki je poskrbela za pestro dogajanje ter bogata darila, do katerih so obiskovalci lahko prišli z vrtenjem kolesa sreče.

Na ploščadi pred kulturnim domom so se predstavili številni ponudniki domačih obrti, pridelovalci domačih izdelkov in druge ponudbe. Kljub nizkim temperaturam je tradicionalni dogodek obiskalo veliko obiskovalcev, največ domačinov.

Foto: SHERPA