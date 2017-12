Bazar v okviru mednarodnega projektnega srečanja

Tudi majhen vrtec je lahko velik glede na področje, ki ga obvladuje. S to trditvijo se lahko pohvalimo tudi v Vrtcu Dobrna, ki je del vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Dobrna. Imamo osem skupin otrok in pripadajoče strokovno osebje. Ker smo dokaj mlad kolektiv, se radi podajamo na področja, ki nam predstavljajo izzive. Eno od teh področij je mednarodno sodelovanje.

Tako je vrtec letos kot koordinator vpet v mednarodni projekt Doll has a Soul (DHS) skupaj s predšolskimi organizacijami iz Grčije in Turčije. Cilj našega projekta je povezati lutko in matematiko ter ob dejavnostih krepiti matematične kompetence otrok, starih od tri leta do vstopa v šolo.

V zadnjem tednu novembra smo v Vrtcu Dobrna gostili projektne partnerje na prvem projektnem srečanju. Poleg dela, ki omogoča uspešno koordiniranje projekta, smo gostom omogočili tudi spoznavanje Slovenije z vsemi čutili, kot se to za vrtec spodobi. Z vodenimi ogledi smo jim predstavili Dobrno in Celje ter jim postregli pristno, domačo slovensko hrano.

V torek, 28. novembra, smo v okviru projektnega srečanja pripravili tradicionalno Želodkovo praznično popoldne, ki je zajemalo bazar z lutkovno predstavo strokovnih delavcev Vrtca Dobrna z naslovom Kačja princesa na Kačjem gradu. Namenili smo ju otrokom in staršem Vrtca Dobrna ter vsem občanom Dobrne. Predstava je bila priredba legende o Kačjem gradu, ki izhaja iz našega okolja, stojnice pa smo mednarodno obarvali. Beseda bazar je turškega porekla, tako da prevoda nismo potrebovali. Bazar je vseboval tri področja: slovensko, turško in grško. Na stojnicah so bile predstavljene značilnosti sodelujočih držav, tako gastronomsko kot tudi učno, saj so jih strokovne delavke Vrtca Dobrna opremile z znamenitostmi, značilnostmi in zanimivostmi držav v obliki igric za otroke. Z obiskom bazarja in predstave smo izredno zadovoljni. Na majhnem prostoru je prišlo do izjemne medkulturne izmenjave, kar je seveda eden od ciljev mednarodnih projektov. Obiskovalci bazarja so se ob stojnicah lahko družili z mednarodnimi partnerji, lahko so degustirali grške, slovenske in turške jedi, razpravljali o navadah, jeziku, iskali podobnosti in razlike v kulturah. Za dobro predstavitev Slovenije so nam na pomoč priskočili tudi v Aktivu podeželskih žena Dobrna in na izletniški kmetiji Pri Minki.

Mednarodna udeležba bazarja je v praznično Dobrno prinesla veselje, strpnost, spoznavanje, spoštovanje in razumevanje tako svoje kulture kot tudi drugih kultur sveta. Prav je, da te vsebine otroci spoznavajo že v vrtčevskih letih življenja, kar nam na Dobrni odlično uspeva.

KSENIJA ULAGA