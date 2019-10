Bela snov v Voglajni ni bila nevarna

V celjskem regijskem centru Uprave za zaščito in reševanje so včeraj zgodaj popoldan bili obveščeni o beli snovi na sotočju rek vzhodne Ložnice in Hudinje, ki se je potem izlila naprej v Voglajno.

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so opravili ogled in ugotovili, da ne gre za nevarno snov, ki bi bila škodljiva. Gasilci so tudi našli izvor onesnaženja: šlo naj bi za kremenčev pesek, ki se uporablja za peskanje. V regijskem centru so o primeru obvestili tudi ribiče in Policijsko postajo Celje.

RG

Foto: SHERPA