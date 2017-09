Bik poškodoval očeta in sina

Ob 13.33 se je v kraju Brecljevo na območju občine Šmarje pri Jelšah zgodila huda nesreča.

Pobesneli bik je poškodoval dva občana, šlo naj bi za očeta in sina. Bika nista mogla obvladati, žival ju je nato oba tudi poškodovala. Na kraj so prišli reševalci Reševalne postaje Šmarje pri Jelšah, ki pa poškodovanima zaradi pobesnelega bika niso mogli pomagati. Policisti so morali zato bika ustreliti, da so reševalci lahko poškodovanima nudili pomoč. Ekipam na terenu so pomagali tudi šmarski gasilci.

Ker sta oče in sin dobila hude poškodbe, so enega odpeljali s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, drugega pa v Splošno bolnišnico Celje.

Več podrobnosti o nesreči je pričakovati jutri.

SŠol

Foto: Arhiv NT