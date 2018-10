Bistvo zdravstva, ki je vedno v ozadju

Ob svetovnem dnevu klinične kemije in laboratorijske medicine je Splošna bolnišnica Celje danes omogočila ljudem ogled Oddelka za laboratorijsko medicino. Ta medicina je pomemben del zdravstvenega sistema. Celjski laboratorij pa je eden najsodobnejših v Sloveniji.

Tisti, ki so si danes ogledali celjski oddelek za laboratorijsko medicino, so lahko sami opazili, da je le-ta opremljen z vrhunsko in najsodobnejšo tehnologijo, ki je vsekakor primerljiva z zahodnimi državami. Je pa za laboratorijsko medicino značilno, da je v ozadju zdravstva, kot ga poznamo, čeprav je skorajda njegovo bistvo. Brez analiz, testov, raziskav – ustreznih diagnoz in terapij ne bi bilo.

Govori predstojnica Oddelka za laboratorijsko medicino Splošne bolnišnice Celje Štefka Krivec.

Z laboratorijem se bolniki srečajo predvsem v ambulanti za odvzem krvi in pri oddaji urina oziroma blata. Toda to sta le prevzemni točki. Delo v laboratoriji se nato šele dobro začne. Vanj nešteto vzorcev pošiljajo tudi iz bolnišničnih oddelkov.

V celjskem bolnišničnem laboratoriju je zaposlenih kar 50 ljudi. Vsak na svojem področju raziskav, analiz.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto. GrupA