Na Gomilskem so na god sv. Štefana, 26. decembra, že tradicionalno blagoslovili konje. Prav na ta dan je tudi župnijski praznik, saj je njihov cerkveni zavetnik sv. Štefan.

Že devetnajsti blagoslov konj v organizaciji Konjeniškega društva Mustang Gomilsko in Turističnega društva Gomilsko je bil kot običajno po maši pred domom krajanov na Gomilskem. Obred so opravili domači župnik Martin Cirar, župnik iz Luč Viki Košec in diakon Matic Lesjak iz Tabora. Zbrane je nagovorila tudi predsednica TD Gomilsko Boža Kosu, ki je nekaj besed namenila tudi državnemu prazniku samostojnosti in enotnosti. Blagoslova konj se je udeležilo petindvajset jezdecev oziroma kočijažev, pretežno članov KD Mustang Gomilsko.

Udeleženci blagoslova so svoje druženje nadaljevali in končali na ranču KD Mustang v Grajski vasi.

Podobno je bilo tudi v Galiciji, kjer so člani konjeniške sekcije Turističnega društva Galicija pripravili blagoslov konj. Konje je blagoslovil župnik Janko Cigala, ki je v svojem nagovoru spregovoril tudi o sv. Štefanu, zavetniku konj. Številne obiskovalce je pozdravila predsednica TD Galicija Ana Grobelnik, ki je prav tako spregovorila tudi o praznovanju dneva državnosti in enotnosti. Cerkveni mešani pevski zbor Galicija, ki ga vodi Anita Žolnir, je z nekaj pesmimi popestril dogodek.

Po blagoslovu so pod vaškim kozolcem pripravili pogostitev in veselo druženje.

TT

Blagoslov v Galiciji …

… in na Gomilskem