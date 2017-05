Blesteli na maturantskem plesu

V petek, 17. marca, je bil v Rdeči dvorani ples 64 dijakov zaključnih letnikov Šole za storitvene dejavnosti Velenje. Prva velika prelomnica dijakov, ki končujejo srednješolsko izobraževanje, je bila prav posebno in neponovljivo doživetje. Večer je obarvalo svečano vzdušje ob zvokih prijetnih melodij, pri maturantih, njihovih starših in učiteljih pa je ples pustil močan pečat. V elegantnih večernih oblačilih in z nasmejanimi obrazi so dijaki samozavestno pokazali plesne veščine, ki so jih pridobivali na vajah v preteklih mesecih, in zablesteli v plesnih ritmih četvorke, tanga, dunajskega in angleškega valčka ter fokstrota.

Šola za storitvene dejavnosti Velenje