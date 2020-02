Bo inšpektor zaprl gradbišče? Celjska bolnišnica: »Trenutna situacija je kaotična«

Saga in zapleti z nadzornikom celjske bolnišnične novogradnje niso končani. Naj spomnimo, da je ministrstvo odpovedalo pogodbo dosedanjemu nadzorniku novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Na ministrstvu so nam pred dnevi dejali, da »imajo od leta 2015 sklenjeno t. i. horizontalno in – house pogodbo z družbo DRI in da so prejeli ugodnejšo ponudbo, zato so pogodbo prekinili.« Toda stanje na gradbišču je tik pred »sesutjem«. Ne glede na to gradbišče še vedno nima nadzora. Še več: inšpektor za okolje in prostor, ki si je teren po vseh zapletih že ogledal, lahko gradbišče celo zapre.

To pomeni, da je trenutno ogrožena – kot smo že minuli teden napisali – ena največjih naložb v slovenskem zdravstvu. Kdo se norčuje iz bolnikov, ki bi jim novi prostori bolnišničnih oddelkov že čez nekaj let ponudili boljše razmere?

»DRI, upravljanje investicij, d. o. o., iz Ljubljane je sicer že izdal pooblastilo za vodjo nadzora ter za vodje nadzora posamičnih del (gradbena dela, elektro dela, strojno-inženirska dela) ter koordinatorja za varnost. Ker pogodba za svetovalni inženiring med Ministrstvom RS za zdravje in družbo DRI, v kateri bi bile imenovane ključne odgovorne osebe, po našem vedenju še ni podpisana, je naše gradbišče še vedno brez nadzora in brez svetovalnega inženirja. Dokler to ne bo urejeno, bo delo moteno. Prav tako ne vemo, kako bo ob tem, da je bila pogodba za svetovalni inženiring s podjetjem Navor, d. o. o., že prekinjena, učinkovita predaja med obema svetovalnima inženirjema, za katero je v gradbeni pogodbi s Kolektorjem in partnerji predvidenih vsaj 42 dni,« so nam povedali v Splošni bolnišnici Celje, kjer ne skrivajo ogorčenja nad tem, kaj se dogaja.

Z ministrstva so nam danes, po štirih dneh, odgovorili, da “aktivnosti potekajo v skladu s terminskim planom”, in da so “izdali sklep o novem nadzorniku”. Ali pa to pomeni, da je končno nadzornik tudi na terenu, pa niso odgovorili.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: DG