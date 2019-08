Bo jutri znana odločitev o financiranju 3. razvojne osi?

Jutri se bo v Velenju sestal koordinacijski odbor za spremljane izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Predstavniki infrastrukturnega ministrstva in DARS-a naj bi poročali o trenutnih aktivnostih, gospodarstveniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije pa čakajo predvsem na informacijo ali je predlog poroštvenega zakona v koaliciji in na vladi dobil zeleno luč.

Gospodarstveniki Koroške in Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice so v skupni izjavi državo znova pozvali, da v najkrajšem možnem času sprejme poroštveni zakon. Kot pravijo je za gospodarstvo in prebivalstvo obeh regij nujno pospešeno nadaljevanje projekta izgradnje sodobne prometnice. Morebitno nadaljnje zamikanje načrtovanja in gradnje hitre ceste je nesprejemljivo, saj se posledice zavlačevanja že sedaj kažejo na vseh pomembnih življenjskih segmentih, trdijo. V obeh regijah, živi skupaj preko 130.000 prebivalcev in deluje več kot 6.000 gospodarskih subjektov, ki ustvarijo letno preko 4,7 milijard evrov prihodkov, pri tem več kot polovico na tujih trgih. Glede na značilnosti industrijskih panog pa potrebujejo funkcionalno logistično infrastrukturo, so še zapisali.

V koroški mladinski iniciativi za 3. razvojno os pravijo, da so sedaj škarje in platno v rokah ministra za finance Andreja Bertonclja in Šarčeve vlade kot celote, saj mora ta za obljubljen letošnji začetek gradnje zapreti finančno konstrukcijo s sprejemom poroštvenega zakona. »Druge poti ni in to vemo že dolgo. Zato je samo vprašanje, ali bo podala zeleno luč, ali pa se bo projekt zaradi odločitve vlade Marjana Šarca ustavil.«

LKK, foto: PNZ