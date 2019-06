Bo kdo od desetih gostiteljev s Celjskega Naj gostitelj?

Z zadnjo etapo od Trebnjega do Novega mesta se je včeraj končala 26. kolesarska dirka Po Sloveniji, ki je z razburljivimi boji, množičnim obiskom gledalcev, njihovim srčnim navijanjem ter navijaškimi kulisami znova navdušila. Tudi v Savinjski regiji, kjer je kolesarska karavana preživela slabe tri dni ali več kot polovico dirke. Te pa vendarle še ni čisto konec.

Ni še namreč končano tekmovanje za naj gostitelja dirke. Letošnja dirka Po Sloveniji je znova obiskala kraje in destinacije po domala vsej državi. Kot ocenjujejo organizatorji, je prizadevnost vseh tudi letos bila izjemna. Na podlagi glasovanja novinarjev in privržencev dirke bodo določeni finalisti, med njimi pa bo žirija izbrala Naj gostitelja dirke. Letos je v izboru 31 destinacij, ki so uradni partnerji dirke in so gostili ali start ali cilj, ali katerega izmed letečih ciljev dirke.

Žirija bo gostitelje dirke ocenjevala po kriterijih kot so urejenost destinacije, gostoljubnost, promocija gostitelja na dirki, vključenost lokalnih društev pri organizaciji in navijaško vzdušje.

Da se namerava letos Celje, kjer je bil cilj druge etape slovenske pentlje, potegovati za laskavi naziv, je odkrito napovedal župan Bojan Šrot. Po spektakularnem zaključku etape v središču knežjega mesta je res prav vrgel rokavico tekmecem

Iz Savinjske regije kandidirajo še Rogaška Slatina, Žalec. Šentjur, Kozje, Podčetrtek, Zreče, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Štore.

Lani je za naj gostitelja bil izbran Kamnik, ki je za nagrado prejel repliko 5200 let starega lesenega kolesa z ljubljanskega barja– gre za enak pokal, kot ga dobi tudi končni zmagovalec dirke Po Sloveniji.

ROBERT GORJANC

Foto: SPORTIDA