Bo končno le dobila cesti vredno podobo?

Vsi tisti, ki jih letošnjo pomlad pot zanese po državni cesti med Polzelo in Velenjem, morajo spremeniti svoje načrte. Cestna povezava, o kateri je bilo v zadnjih letih predvsem govora zaradi njene res velike dotrajanosti, je od 15. marca do 5. maja zaprta za ves promet. Razlog je obnova vozišča.

Državna cesta med Polzelo in Velenjem je bila pred nekaj leti po mnenju obiskovalcev spletne strani Avto magazin razglašena za najslabšo cesto v državi, s čimer pa se zagotovo strinja vsak voznik, ki ga pot zanese v ta del Spodnje Savinjske doline. Cesta namreč na nekaterih delih sploh ni več podobna kakršnikoli prometni povezavi, kaj šele državni. Dejstvo je, da bi bila nujno potrebna celovite preplastitve, a direkcija za infrastrukturo jo zaradi pomanjkanja denarja obnavlja le po delih. Letos spomladi je prišel na vrsto približno kilometer dolg odsek od konca naselja Ložnica do odcepa za naselje Arnače v smeri proti Velenju. Dela bodo obsegala zamenjavo spodnjega ustroja ceste, izvedbo asfaltne plasti, obnovo odvodnjavanja, ureditev bankin, zamenjavo varnostne ograje in obnovitev prometne signalizacije. Skupna vrednost obnove naj bi znašala malo manj kot 560 tisoč evrov. Naslednja obnovitvena dela, ki se jih bo lotila direkcija, bodo v Andražu nad Polzelo. Obnova približno kilometra dolgega odseka naj bi se začela malo pred odcepom za Podsevčnik oziroma Andraž na Polzelo. Obsegala naj bi celoten klanec in se končala malo pred kmetijo Poznič, kjer naj bi sanirali tudi plaz.

ŠO