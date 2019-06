Bo ob zaprtju premogovnika v dolini dovolj delovnih mest?

O prihodnosti energetike so danes razpravljali na konferenci v Velenju. Udeleženci razprave so bili enotni, da mora država čim prej sprejeti zakon o zapiranju Premogovnika Velenje, ki bo pokazal pot za lažje prestrukturiranje v Šaleški dolini.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob ocenjuje, da sprejemanje zakona o zapiranju premogovnika teče prepočasi. Prepričan je, da mora država najprej prepoznati rudarske regije in jih uvrstiti v svoje strateške dokumente. Nato pa poskrbeti za medresorsko usklajevanje ter vključiti lokalne skupnosti in tudi socialne partnerje. “Naš cilj je, da bi bilo, ko bomo na površje pripeljali zadnjo tono premoga in ko bomo zaprli zadnji rov, v dolini vsaj toliko delovnih mest kot sedaj. In po možnosti z višjo dodano vrednostjo.”

Čeprav bo Premogovnik Velenje v naslednjih desetletjih torej nehal kopati premog, pa bodo na območju Termoelektrarne Šoštanj električno energijo pridobivali ob pomoči drugih virov. Ena izmed možnosti je frakcija odpadkov ali SRF, pravi generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne mag. Stojan Nikolić. “Prve analize so spodbudne in so podlaga za presojo okoljskih vplivov v Sloveniji. Naredili bomo še eno študijo, ki bo podlaga za presojo okoljskih vplivov in kasneje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.” Vse potrebne postopke za kurjenje odpadkov bodo v šoštanjski termoelektrarni skušali speljati do konca leta 2020.

V holdingu razmišljajo še, da bi na območju Termoelektrarne Šoštanj morda gradili tudi plinske elektrarne, vendar te v Evropi trenutno veljajo za rezervne. “Gre zato, da je cena pridobivanja elektrike iz plina še vedno višja kot pri pridobivanju električne energije iz premoga. Z višanjem cen emisijskih kuponov, bodo tovrstne elektrarne vse bolj konkurenčne. Je pa res, da Evropa tako postaja odvisna od energenta, ki ga sama nima.”

TS