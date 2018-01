Bo OŠ Prebold dobila novega ravnatelja?

Preboldski svetniki si na mestu ravnatelja OŠ Prebold želijo nov obraz. Med tremi kandidati, ki so zadostili vsem pogojem razpisa, na katerega se je sicer prijavilo šest oseb, je na četrtkovi seji veliko večino svetniških glasov prejela profesorica na Gimnaziji Velenje Karmen Grabant. Kdo bo OŠ Prebold vodil naslednjih pet let, bo 16. januarja odločil svet zavoda, ki je sestavljen iz treh predstavnikov občine, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov zaposlenih. Mnenje občinskega sveta pri tem ni zavezujoče. Poleg Grabantove se za mesto ravnatelja potegujeta še dosedanji ravnatelj Oton Račečič in učitelj na OŠ Frankolovo Peter Žurej.

ŠO