Bo s stolpa razgled na podrtijo?

V Rogaški Slatini je občina sinoči pripravila javno razpravo, na kateri je predstavila Občinski podrobni prostorski načrt za območje starega mizarstva. Na tem mestu je predvidena gradnja razglednega stolpa, parkirišča in nadhod Sonce. Slatinski podjetnik Anton Škrabl naj bi ob tem zgradil Evropski orglarski center. Razprava je bila zelo burna, javnost pa razdeljena.



Slatinčane najbolj moti dejstvo, da občina občinski podrobni prostorski načrt sprejema v dveh delih in sicer trenutno zgolj in samo za stolp ter nadhod. Projekt je vreden dva milijona evrov. Na drugi strani zasebni vlagatelj doslej za projekt, ki ga ocenjuje na 400 milijonov evrov še ni odkupil niti zemljišča. Stolp naj bi občina zgradila v dveh letih. Škrabl o terminskih načrtih ni želel govoriti, dejal pa je, da je pogodba za odkup zemljišča sklenjena in deponirana. Realizirana bo, ko se mu bo zdelo to potrebno. Robert Peskar, generalni konservator z Zavoda za varstvo kulturne dediščine je dejal, da zavod nima nobenih pripomb na občinski projekt, drugače pa je z orglarskim centrom, češ da dva višinska poudarka na tem območju nista sprejemljiva. Spomnimo, da je predvidena višina stolpa 106 metrov. Projekt orglarskega centra pa javno še ni bil predstavljen. Se lahko zgodi, da bo občina stolp res postavila, pod njim pa bo ostala podrtija?

Podrobnosti iz javne razprave in različna stališča bomo obširno predstavili v Novem tedniku 30. januarja 2020.

StO