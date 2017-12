Bo Vransko postalo pokopališče odsluženih vozil?

Občina Vransko že več let nasprotuje shranjevanju in razstavljanju izrabljenih vozil v nekdanjih prostorih Kiva. Še posebej jo je razburilo nedavno prejeto okoljevarstveno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), ki najemniku prostorov, podjetju Global avto, poleg razstavljanja izrabljenih vozil kar naenkrat dovoljuje tudi predelavo odpadkov.

Svetniki občine Vransko so na zadnji seji potrdili sklep, da župan in občinska uprava uporabita vsa potrebna pravna sredstva za razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo izrabljenih vozil in predelavo odpadkov v nekdanjih proizvodnih prostorih Kiva, ki so od letošnjega oktobra v lasti podjetja Žonta, pred tem pa jih je imelo v najemu podjetje Global avto.

Lastnik obeh podjetij Samo Feštajn se je skupaj s svetovalko Neveno Teo Gorjup udeležil torkove seje. Župana in svetnike sta skušala prepričati, da gre za okoljsko neoporečno dejavnost, ki nikakor ne ogroža tamkajšnjih prebivalcev. Feštajn je celo pristal na spontano pobudo župana, da prostore, ki jih je vsa ta leta skrival pred javnostjo, razkaže svetnikom, ki so se kar med občinsko sejo odpravili v proizvodno halo nekdanjega Kiva in se na lastne oči prepričali, za kakšno dejavnost gre. Sušnik je bil nad njo ogorčen. Pojasnila in ogled prav tako nista prepričala svetnikov, ki so soglasno sprejeli sklep, da bo občinska uprava za razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva in obenem oblikovala peticijo, s katero bo zbirala podpise domačinov proti dejavnosti.

Predstavnica podjetja Žonta Nevena Tea Gorjup pravi, da je bojazen občine odveč. Podjetje Žonta naj bi v prostorih uredilo avtocestno bazo prve pomoči, namenjeno voznikom, ki se znajdejo v težavah zaradi prometne nesreče ali okvare. Ob tem bo del prostorov, ki jih bo imel v najemu Global avto, namenjen prodaji rezervnih delov in rabljenih vozil. Obe podjetji naj bi v prihodnjih treh letih skupaj zaposlili od 20 do 40 novih delavcev iz lokalnega okolja. Na vprašanje, zakaj je v okoljevarstvenem dovoljenju poleg dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil navedena tudi predelava odpadkov, Gorjupova odgovarja, da je takšna klasifikacija potrebna za prodajo rabljenih vozil in rezervnih delov.

ŠO