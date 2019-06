Bo vzpon na Celjsko kočo že prinesel prvo večjo razliko?

Druga etapa letošnje dirke po Sloveniji, ki se bo v Mariboru začela ob 11.20, v Celju pa končala približno ob 15. uri, bo prvem delu podobna lanski etapi, ki se je začela v Slovenskih Konjicah, v zaključnem delu pa bo deloma podobna lanski spektakularni “celjski”.

Kolesarji bodo v našo regijo prispeli mimo Slovenskih Konjic (kjer je bil lani štart tretje etape) in čez Pečico nadaljevali pot mimo Šmarja pri Jelšah, Šentjurja vse do Štor. Tam bo tokrat izhodišče za vzpon proti Svetini in Celjski koči, kamor so se lani povzpeli iz Jagoč pri Laškem, spet pa se bodo po pečovniški strani spustili s Celjske koče in po vožnji okrog Celja etapo končali v središču knežjega mesta.

Oglejte si časovnico druge etape:

Infografika:tourofslovenia.si