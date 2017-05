Bodite pozorni na simptome, ki kažejo na to bolezen

V avli Splošne bolnišnice Celje je bila danes informacijska točka oziroma stojnica, kjer so opozarjali na preventivo in pravilno skrb za zdravje, s katerima lahko ljudje preprečijo razvoj srčnega popuščanja. V začetku maja je namreč evropski dan osveščanja o srčnem popuščanju, bolezenskem stanju, do katerega lahko privede katerakoli bolezen srca. Samo v Sloveniji naj bi bilo takšnih bolnikov 40 tisoč, zadnje raziskave pa kažejo, da je ta številka podcenjena in da je bolnikov še več.

Srčno popuščanje je poimenovanje znakov in simptomov, ki jih ima bolnik, ko njegovo srce ne zmore več zadostno organe in tkiva oskrbeti s krvjo. Ta bolezen je tudi najpogostejši razlog za sprejem v bolnišnico. To pomeni, da je teh bolnikov vedno več.

Zdravnica Andreja Strmčnik z Kardiološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje:

Pri oslabljeni krčljivosti srčne mišice, ko srce ne more prečrpati dovolj krvi, pride do zadrževanja vode v telesu, bolnik občuti zadihanost in utrujenost, sprva pri naporu, nato pri vse manjših obremenitvah. V napredovali fazi bolezni ima težko sapo tudi v mirovanju. Bolniki opažajo otekanje v spodnjih okončinah, tekočina se lahko nabira okoli pljuč ali prosto v trebuhu. Neprijetno je tudi pogostejše nočno odvajanje urina. Opazni so hujšanje, upad mišic, zaprtje in bolečine v trebuhu, predvsem pa dušenje.

Ko pride do srčnega popuščanja, mora biti bolnik pozoren na vnos tekočin in soli v prehrani, redno se mora tehtati in upoštevati navodila zdravnika. Je pa pri srčnem popuščanju zaželena redna aerobna vadba, saj dokazano zmanjšuje zaplete in podaljša preživetje.

V bolnišnici so danes obiskovalcem svetovali tudi o pravilni higeni rok. Danes je namreč tudi svetovni dan higiene rok. Ustrezna higiena rok je ključnega pomena pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni.