Bodo v Mlekarni Celeia odpuščali?

Največja mlekarna v slovenski lasti je letos poleti dobila novega direktorja. Dolgoletni vodja Mlekarne Celeia Marjan Jakob se je upokojil, na njegovo mesto je prišel Vinko But, ki je pred tem vodil Kmetijsko zadrugo Šmarje. Čeprav so v Arji vasi zadnja leta veliko stavili na proizvodnjo sirov, govorilo se je tudi o gradnji več milijonov evrov vredne nove sirarne, so zdaj vedno glasnejše govorice o zmanjševanju in opuščanju tovrstne proizvodnje. Zmanjšalo naj bi se tudi število zaposlenih.V vodstvu pravijo, da se prilagajajo razmerom na trgu.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)