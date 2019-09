Bogatejši za arheološka odkritja na Ponikvi

Na Ponikvi v Občini Šentjur bodo danes ob 16. uri predstavili arheološka odkritja, ki so jih odkrili med ureditvijo vaškega jedra in območja pri cerkvi sv. Martina.

Dolgo zgodovino Ponikve dokazujejo že najdbe iz mlajše kamene in rimske dobe. V 10. ali

11. stoletju je bila tam najbrž pražupnija. Zadnja odkritja pričajo o protiturškem taboru, ki so ga domačini za svojo zaščito zgradili v času turških vpadov. Vodja celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Danijela Brišnik je povedala, da so domačini utrdili obstoječi pokopališči zid in mu dodali obrambne stolpe. Nato so zgradili še zunanji obodni zid protiturškega tabora. Tako so ustvarili prostor, kamor so se zatekli ob nevarnosti.

Zanimive so tudi ugotovitve o gotskem in romanskem pokopališču, ki je nekoč obdajalo cerkev sv. Martina. Arheologi so tam dokumentirali 369 grobov. V severovzhodnem stolpu nekdanjega protiturškega tabora so našli kostnico, kjer naj bi bili posmrtni ostanki od 2600 do 2900 pokojnikov.

Brišnikova je dodala še, da je bil projekt arheoloških raziskav zaključen, tako kot bi moral biti zaključen vsak tak projekt. In sicer s prezentacijo obzidja in obrambnih stolpov na mestu, kjer so bili odkriti. O vsem tem več informacij prinašata informacijska tabla in zloženka. Po besedah sogovornice je vse to rezultat dobrega sodelovanja Občine Šentjur, Župnije Ponikva, Ministrstva za kulturo, zavoda za varstvo kulturne dediščine in obeh izkopovalcev.

Po predstavitvi odkritij bo danes ob 18. sledil ogled arheološkega najdišča. Kasneje bo v cerkvi sv. Martina še kulturni večer ob 20. obletnici beatifikacije Antona Martina Slomška.

V nedeljo dopoldan bo ob 10. na Ponikvi slovesna sveta maša ob 20 letnici od tega, ko so Antona Martina Slomška razglasili za blaženega. Ob pol dvanajstih bodo odprli in blagoslovili arheološko najdišče, po 12. uri pa pripravljajo njegov ogled.

TS

Foto: ZVKD, OE Celje