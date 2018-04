Boj za pravice čistilk in čistilcev

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti VIR sta danes opoldne na novinarski konferenci v Ljubljani opozorila na nadaljevanje boja za pravice delavk in delavcev, ki preko zunanjega podjetja čistijo prostore Šolskega centra Velenje.

Spomnimo, da je ena od nekdanjih zaposlenih v podjetju Aktiva Čiščenje, Velenjčanka Rajka Tomić že pred časom opozorila, da naj bi ogromne površine šolskega centra čistilo manj čistilk, kot je predpisano. Tudi odnos nadrejenih naj ne bi bil primeren. Sekretarka VIRA Ana Jakopič dodaja, da bi moralo za čistočo na šolskem centru po normativih skrbeti vsaj dvajset čistilk dnevno, po informacijah sindikata pa naj bi jih večkrat delalo le od sedem do deset.

VIR zato poziva k ukinitvi javnih naročil, ki omogočajo najemanje zunanjih izvajalcev za dejavnosti, ki jih osebe javnega prava lahko opravljajo same. Sindikalisti menijo, da bi se položaj čistilk bistveno izboljšal, če bi Šolski center čistilke zaposlil pod svojim okriljem. Direktor centra Janko Pogorelčnik pravi, da čiščenje prostorov šole že vrsto let opravljajo čistilni servisi. Za čiščenje bi moral center po šolskih normativih zaposliti 27 čistilk, za kar ne bi zadoščalo okoli 25.000 evrov. To je znesek, ki ga center za čiščenje plačuje sedaj. V podjetju Aktiva čiščenje pa odgovarjajo, da je bilo v Šolskem centru Velenje dnevno prisotnih od 15 do 23 delavcev. Te naj bi razporejali s pravili stroke in delavcem naj ne bi nalagali več, kot ti zmorejo.

TS

Foto: Splet