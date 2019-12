Bojan Šrot: “Dinamično in zelo uspešno leto”

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je na tradicionalnem prednovoletnem srečanju z novinarji iztekajoče se leto ocenil kot dinamično in za celjsko občino zelo uspešno. Razlogi za takšno pozitivno oceno leta gredo predvsem na račun uspešnega črpanja evropskih sredstev, ki je sledilo štiriletnemu mrtvilu na tem področju.

Zaradi tega so bili v lokalni skupnosti že zelo zaskrbljeni, predvsem zato, ker je ob predvideni daljši dobi financiranja težko v dveh, treh letih uresničiti predvidene projekte, še težje pa zanje zagotavljati lastna sredstva. Bojan Šrot:

Med uspešno izvajanimi projektu v tem letu je celjski župan izpostavil projekte na področju trajnostne mobilnosti, kot so uvedba Celebusov, urejanje Lilekove in Gubčeve ulice, novega odseka kolesarske steze proti Laškemu, od Celja do Tremerij, prvo P&R parkirišče v Ulici XIV. Divizije. Prav tako je izpostavil gradnjo Tehno parka v nekdanji stavbi Teka, stanovanjske soseske v Dečkovem naselju itn. Projekti trajnostne mobilnosti bodo v ospredju tudi v prihodnjem letu: občina želi v okviru razpisa eko sklada kupiti nove avtobuse za mestni promet, prav tako bo še naprej razvijala sistem Kolesce.

Celjsko občino torej tudi v letu 2020 čaka naložbeno zelo bogato leto.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA