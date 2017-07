Boljši pogoji za študente, slabši za delodajalce

Poletje je med dijaki in študenti še vedno najbolj priljubljen čas za delo prek študentskega servisa. Kot ocenjujejo na e-Študentskem servisu, ponudba del strmo narašča, prav tako se višajo urne postavke, zmanjšuje pa se povpraševanje.

Na e-Študentskem servisu ocenjujejo, da je ponudba del letos že skoraj primerljiva z letom 2008, ko je takoj po recesiji število podjetji, ki so ponujali zaposlitev, močno padla. Carmen Vodovnik iz e-Študentskega servisa:

Ker ponudba presega povpraševanje, to pomeni, da imajo dijaki in študenti večjo možnost izbire, podjetja pa so tista, ki morajo pritegniti študenta:

Trenutno povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 4,2 evra neto.

Najbolje je plačano poučevanje – od 9 evrov bruto, treniranje plavanja ali smučanja od 8,5 evrov bruto, programiranje od 8 evrov bruto ter selitve od 6,7 evra bruto. Najslabše plačana dela so, torej po zakonsko predpisani najnižji urni postavki, ki znaša 4,61 evra bruto na uro, delo v proizvodnji ali skladišču, pakiranje, deklariranje in polnjenje polic. Z najnižjo urno postavko je plačanih približno 20 odstotkov vseh del.

EP

Foto. Pixabay