Boljši postori za ljubitelje gledališča

V Gledališču Celje so s slavnostnim dogodkom odprli prenovljeno veliko dvorano in oba foyerja. Več kot 50 let je minilo od prenove prostorov, namenjenih občinstvu. Prenovo velike dvorane in obeh preddverij, ki jo je arhitekturno zasnoval arhitekt Borut Pregelj, so v Gledališču Celje začeli z začetkom letošnjega junija, trajala pa je vse do sredine septembra.

Poleti so zamenjali parket v dvorani, nekoliko dvignili naklon, postavili nove sedeže in vrste bolj razmaknili. Zamenjane so strojne in elektroinštalacije. Veliki pridobitvi za obiskovalce sta zagotovo tudi nova garderoba in prezračevanje. V celoti je prenovljena gledališka blagajna.

V prihodnje si želijo prenoviti še nekaj prostorov. “Želimo si prenoviti še nekaj pisarn, medetažo Malega odra, fasado in oder s pripadajočo odrsko tehnologijo,” je dodala upravnica gledališča mag. Tina Kosi.

Vrednost celotne obnove znaša 800 tisoč evrov. Obnovo so sofinancirali Mestna občina Celje in Gledališče Celje ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

BGO

Foto: SHERPA