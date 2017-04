Bolnišnica Topolšica ima blokirane račune, denarja ni niti za plače

Bolnišnica Topolšica se sooča s hudimi likvidnostnimi težavami. Čeprav ministrstvo za zdravje na problem opozarjajo že od konca marca, danes zaposlenim zaradi blokiranih računov ne morejo izplačati plač.

Z likvidnostnimi težavami se v bolnišnici Topolšica soočajo že dalj časa. Najhuje je od konca marca, od takrat ima bolnišnica namreč blokirane račune. O izvoru težav vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Jurij Šorli:

Gre za 450 tisoč evrov, kar je približno enak znesek, kot bi potrebovali za izplačilo 240 zaposlenim v bolnišnici. O likvidnostnih težavah je sicer vodstvo bolnišnice ministrstvo za zdravje obvestilo takoj, ko so se te pojavile, pravi Jurij Šorli.

Ministrstvo se je sicer odzvalo, a ne tako, kot bi si v bolnišnici želeli, pojasnjuje Šorli:

Jurij Šorli sicer poudarja, da je vodstvo bolnišnice storilo vse, kar je bilo v njegovi moči. Zdaj čakajo na pomoč in priliv ministrstva, kdaj bo do tega prišlo, Šorli ne ve. Bolnišnica sicer zaenkrat normalno posluje, a bi se to lahko spremenilo že kmalu.

EP

Foto: arhiv bolnišnice