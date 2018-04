Bolnišnica na zeleni veji leta 2020?

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je obravnaval sanacijski program bolnišnice za obdobje 2018-2021 in finančni načrt za leto 2018. Kot je znano, je celjska bolnišnica v postopku sanacije in je lani na podlagi interventnega zakona v zdravstvu dobila finančno injekcijo v višini 4,9 milijona evrov. Če tega denarja ne bi bilo, bi bolnišnica lansko leto končala s skoraj 6 milijoni izgube.

S sanacijskim programom, ki so ga morali izdelati v bolnišnici, naj bi v naslednjih štirih letih zagotovili poslovno in plačilno stabilnost bolnišnice. Zaradi interventnega zakona, s katerim je država pomagala bolnišnicam pri pokritju izgub, je tako celjska bolnišnica lansko leto končala le z milijonsko izgubo. Sanacijski program bodo zdaj uresničevali do leta 2021, vendar ukrepi ne bodo začeli učinkovati takoj. Bolnišnica naj bi na zeleno vejo glede na sanacijski program prišla šele konec leta 2020.

Učinek sanacijskih ukrepov je v letu 2018 ocenjen na približno 2 milijona evrov in za ta znesek zmanjšuje negativni rezultat, ki ga letos predvideva obravnavani finančni načrt. Kljub učinku sanacijskih ukrepov in zvišanju cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov – brez upoštevanja inflacije – naj bi celjska bolnišnica letos poslovala z izgubo v višini 3,7 milijonov. Vzroka takšnemu rezultatu poslovanja naj bi bila predvsem dvig plač iz naslova sprememb kolektivnih pogodb ter sprostitev napredovanj in ukrepov po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za lansko leto.

Svet zavoda je finančni načrt in sanacijski program samo obravnaval, zdaj ju mora preučiti še ministrstvo za zdravje. Ko bo sanacijski program potrjen, pa bo svet zavoda lahko dokončno potrdil še letošnji finančni načrt.