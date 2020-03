Bolnišnica uvedla še dodatne varnostne ukrepe, ki se nanašajo na svojce bolnikov

Znano je, da je celjska bolnišnica omejila dostop v prostore in zaprla več vhodov ter poostrila epidemiološki nadzor na še odprtih vhodih. Okrepljene so tudi zdravniške ekipe, ki testiranja na sum okužbe s koronavirusom opravljajo v izolacijski ambulanti, ki je od včeraj postavljena pred Urgentnim centrom Celje. Bolnišničnim zdravnikom namreč pomagajo pri testiranju v izmenah tudi zdravniki iz Zdravstvenih domov na Celjskem.

Dosedanji ukrepi Splošne bolnišnice Celje: TUKAJ

»Včeraj je bilo v Celju 11 testiranj, danes do 12. ure 9. Predhodne dni je bilo v petek 14 testiranj, v soboto 9. To število se bo zagotovo povišalo na nekaj deset v prihodnje. In to je tudi okviru pričakovanega,« pravi strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar. Dodaja, da ni na mestu nikakršna panika v tem trenutku. V Celju zaenkrat ni bilo pozitivnega primera.

Celjska bolnišnica je v načrtu za sprejem morebitnih bolnikov predvidena v drugi fazi. Zaenkrat okužene namreč nameščajo v Infekcijsko kliniko v Ljubljani, v UKC Maribor in na Golnik. Če bi se število okuženih povečalo, bi jih nameščali tudi v celjsko bolnišnico, poleg v novomeško in murskosoboško.

»V Celju je za namestitev bolnikov urejen prostor v novejšem delu stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer imamo pripravljenih enajst bolniških postelj, ki so popolnoma izolirane od ostalih prostorov,« pojasnjuje Vindišar.

Poleg zaprtja petih vhodov je danes Splošna bolnišnica Celje izdala še dodatna navodila o izrednih vstopih v prostore. Ta se nanašajo predvsem na svojce hudo bolnih pacientov, na urejanje dokumentacije v primeru smrti in slovesa od pokojnega in na vnos osebnih stvari hospitaliziranim bolnikom. Več TUKAJ

Navodila Zdravstvenega doma Celje TUKAJ

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SBC