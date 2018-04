Borijeve karikature Ivana Cankarja

Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja in letošnje leto je posvečeno spominu nanj. Številne ustanove in kulturni ustvarjalci bodo obeležili to leto. Tudi celjski slikar, literat in glasbenik Bori Zupančič mu je posvetil serijo karikatur. Prejšnji teden jih je predstavil v knjigarni Antika, danes ob 20. uri jih bo predstavil v Zlati jami v Celju.

Bori Zupančič o najbolj prepoznavnih Cankarjevih lastnostih, ki jih je upodobil v svojih karikaturah, pravi.

Ali so karikature nastale ob prebiranju Cankarjevih del?

Projekt bo celjski umetnik razvijal celo leto, vsak mesec bo v enem izmed celjskih lokalov razstavil novo Cankarjevo karikaturo.

