Borut Pahor: “Kot razumem, gremo s pokrajinami naprej!”

Drugega dne kongresa občin v Rimskih Toplicah se je dopoldan udeležil predsednik države Borut Pahor in sodeloval na pogovoru o vnovičnem poskusu oblikovanja pokrajin. Predsednik države po desetih letih zastoja od zadnje pobude za sprejetje zakona o ustanovitvi pokrajin tudi sam na to temo pripravlja posvet najvišjih predstavnikov države, delovne skupine za pokrajine ter predstavnikov združenj občin.

Posvet bo 4. novembra, na njem pa bodo gotovo razpravljali tudi o stališčih županov, ki jih je Borut Pahor slišal danes v Rimskih Toplicah. Po pogovoru je posebej za našo medijsko hišo, Novi tednik in Radio Celje, povedal, da je bila razprava živahna koristna in da je slišal raznolika mnenja, tudi dvome in strahove.

Med razpravljavci je bila najbolj izpostavljena dilema, ali naj bo pri sprejemanju pokrajinske zakonodaje najprej dosežen dogovor o številu pokrajin ali o pristojnostih in financiranju pokrajin.

Sicer pa je predsednik države še poudaril, da bo sklepno dejanje procesa oblikovanja pokrajin bržčas referendum.

Po obisku Boruta Pahorja se je kongres končal z razpravami v posameznih tematskih sklopih, v katerih so udeleženci razpravljali o razmerju med javnim interesom in kapitalom, podnebni krizi in razvoju komunalne infrastrukture.

Več o tretjem kongresu občin v Rimskih Toplicah v jutrišnji tiskani izdaji Novega tednika.

ROBERT GORJANC