Božič je velik družinski praznik

Danes je božič, velik družinski praznik, ko se katoličani spominjajo rojstva Jezusa Kristusa. Po Lukovem evangeliju, sta se noseča Marija in Jožef odpravila v mesto Betlehem, kjer prenočišča nista uspela najti. Našla sta hlev, kjer je Marija rodila Jezusa Kristusa, ki so ga položili v jasli. V spomin na ta dogodek, postavljajo verniki jaslice, v 19. stoletju je prišlo tudi do postavljanja in krašenja božičnega drevesa. Božič velja za praznik miru.

Za božične praznike, pripravijo škofje vsako leto svoje božične poslanice. Škofija Celje za letošnji božič nima rednega škofa, zato je vernikom in drugim občanom, voščil škofijski upravitelj Rok Metličar:

Škofijski upravitelj posebej opozarja na občane, ki živijo v najtežjih razmerah:

Luč naj premaga temo, želi upravitelj Škofije Celje:

Božič je drugi največji krščanski praznik, največji je velika noč. Pravoslavni kristjani, ki uporabljajo julijanski koledar, bodo praznovali božič v začetku januarja.

BJ

Foto: SHERPA