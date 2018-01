Božiček prinesel diplomo 56 študentom višje strokovne šole

V petek, 15. decembra, je bila v Narodnem domu Celje slovesna podelitev diplomskih listin novi generaciji diplomantov višje strokovne šole na celjski ekonomski šoli. Diplomsko listino je prejelo 56 študentov, in sicer 40 ekonomistov, 14 organizatorjev socialne mreže in 2 inženirja varovanja. Temeljna filozofija delovanja šole, ki izvaja kakovostno in praktično usmerjeno izobraževanje, je študentom prijazna šola, ki spodbuja sproščen in kolegialen odnos med predavatelji in študenti. V šestnajstih letih izvajanja različnih višješolskih izobraževalnih programov je skupno diplomiralo 1.496 študentov.

»Tone Pavček je zapisal: ›Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.‹ Pesnik je prav dobro vedel, da ljudje prevečkrat obupamo, odnehamo, pustimo stvari nedokončane. Na srečo nam življenje nenehno ponuja nove izzive, nove možnosti in priložnosti, da se dokažemo, da napredujemo in da nenazadnje dosežemo nekaj, na kar smo ponosni. Priložnost za osebno rast in seveda za pridobitev izobrazbe smo današnji diplomanti dobili z vpisom v Ekonomsko šolo Celje, Višjo strokovno šolo. In smo jo izkoristili. Pot do današnjega dne so nam tlakovale volja, odločnost in vztrajnost. Prispeli smo na križišče, ki vodi v različne smeri. Pridobitev naziva je le del mozaika, ki ga moramo sestaviti, da smo konkurenčni na trgu delovne sile. Dodati moramo znanje, izkušnje, kreativnost, samoiniciativnost, zagnanost in potem bomo na dobri poti, da nas ne spregledajo tisti, ki danes še ne vedo, kako bogat doprinos smo. Niso le teoretične vsebine tiste, za katere smo danes bogatejši. Opremljeni smo tudi s praktičnim znanjem, z okrepljeno samopodobo in znanjem, kako slediti svojim ciljem. Ne glede na položaj diplomantov v današnji družbi lahko optimistično stopamo naprej.« (Zahvalni govor diplomantke Nine Hermine Petelinšek).

