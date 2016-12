Božički na kolesih

21 kolesarjev, članov društva Šentjur Power, se je danes že tretje leto zapored preobleklo v Božičke in se s kolesi odpravilo na obisk v lokalne vrtce. Poleg prazničnega vzdušja delijo tudi sladkarije in božične pesmi.

Ideja o posebni božični kolesarski »rundi« se je porodila na prednovoletnem srečanju članov kluba. Eden od članov društva se je preoblekel v Božička in uprizoril igro. Takrat so tudi ostali člani pomislili, da bi se teden kasneje vsi oblekli v Božičke in tako oblečeni kolesarili. Da ne bi samo kolesarili, so dodali še obiske lokalnih vrtcev.

Ob osmih zjutraj smo jih ujeli v Šentjurju, ko so se pripravljali na pot in bili nadvse prešerno razposajeni. Glavni Božiček Davor Vrečko je povedal: