Božični spektakel po vojniško

Božični Vojnik je nekaj edinstvenega – V treh ulicah Vojnika so na dvoriščih hiš postavljene številne zunanje jaslice – Pestra spremljevalna kulturna ponudba

Prečudovito, izjemno, prelepo… Tako na glas komentirajo postavitev razstave Božičnega Vojnika številni obiskovalci, od blizu in daleč. Posamezniki, družine, društva, ustanove in podjetja so postavili vsak čisto svoje božične jaslice. Vse od piranske gimnazije do pomurskega izdelovalca ter jasličarjev iz Hrvaške… Letos so postavljene na prostem v kar treh ulicah Božičnega Vojnika, pred stanovanjskimi hišami. Jaslice so iz različnih materialov; iz kovine, volne, kamna, lesa, slame, papirja…. Ene od njih so celo gibljive.

BJ

Foto: SHERPA