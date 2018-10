Braslovška zgodba z zemljišči ponovno na sodišču

Nekdanji braslovški župan Marko Balant in podžupan Vinko Drča morata na sodišču zopet pojasnjevati, kako so kmetijska zemljišča postala zazidljiva. Višje sodišče je namreč oprostilno sodbo razveljavilo.

V ponovljenem sojenju berejo zapisnike prvih zaslišanj in obenem ponovno zaslišujejo priče iz prvega sojenja. Glede na to, da je od sprejemanja braslovškega prostorskega reda minilo že več kot deset let, je težko pričakovati, da bi se priče lahko spomnile kakršnihkoli novih okoliščin. Marko Balant in Vinko Drča ponovno trdita, da nista storila ničesar narobe, medtem ko tožilstvo tako kot na prvem sojenju vztraja, da gre za klasičen primer zlorabe položaja. »S protipravnim ravnanjem sta dosegla spremembo namembnosti zemljišča, ki je bilo v lasti Vinka Drče. S tem se je ta okoristil za nekaj več kot 150 tisoč evrov. S spremembo namembnosti je namreč posledično narasla tudi cena zemljišča,« je pojasnila državna tožilka Katja Kunej. Balant pa naj bi dal v potrditev občinskemu svetu prostorski red, čeprav je vedel, da ni usklajen z mnenji ministrstev. Z zaslišanjem preostalih prič se bo obravnava na sodišču nadaljevala 22. in 25. oktobra.

VEČ V PRIHODNJI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

ŠO