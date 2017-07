Brez cvetja tudi Piva in cvetja ni

Pomemben sestavni del prireditve Pivo in cvetje je kajpak tudi cvetlična okrasitev mesta, kot pritiče imenu tradicionalne prireditve v Laškem. Za okrasitev mesta je znova poskrbelo Hortikulturno društvo Laško, ki je za letošnji festival zasadilo 1223 sadik.

Poskrbeti za primerno in privlačno okrasitev Laškega v tem času je kar velik izziv, je povedala Metoda Benedek, predsednica laškega hortikulturnega društva. V središču mesta, v katerem je kar pet prireditvenih prizorišč in v katerem je treba logistično poskrbeti za desettisoče obiskovalcev, si je kar težko izboriti prostor za cvetje, pa čeprav je pomemben del dogodka:

Ob ocvetličenih različnih točkah v mestu in na prizoriščih glasbenega in drugega dogajanja je raznovrstne cvetlične aranžmaje mogoče občudovati tudi na razstavi, ki je letos pred Kulturnim centrom Laško in tudi v notranjih prostorih centra.

Sicer pa hortikulurna ureditev Laškega v času piva in cvetja zahteva veliko število pridnih rok:

Ker gre za zahteven projekt, pri razporejanju, namestitvi in zalivanju cvetje domačemu hortikulturnem društvu vsako leto pomagajo delavci Komunale Laško.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA