Brez odličja, a vseeno odlično

Ekipa mladih športnikov iz Celja je končala nastope na mednarodnih športnih igrah v Ufi v Rusiji. Z zadnjimi nastopi v atletiki, plavanju in nogometu se te danes tudi končujejo, zvečer bo še zaključna slovesnost.

Najvidnejše dosežka v celjskem zastopstvu na igrah sta uspela Tari Janjić v judu, v katetegoriji do 70 kilogramov, kjer je osvojila 5. mesto in za las zgrešila medaljo in atletinji Lani Robačer v teku na 400 metrov. ki je prav tako bila čisto blizu odličja. V A finale teka na 400 metrov se je uvrstila tudi Hana Jošt.

Plavalci so imeli izjemno močno konkurenco, vsi pa so izboljšali osebne rekorde.

Kot je povedala vodja celjske delegacija v Ufi, Barbara Gorski, so športna prizorišča za tekmovanja izjemna, med drugim je bil za to tekmovanje zgrajen povsem nov bazen.

Na začetku je malo šepalo pri organizaciji avtobusnih prevozov na tekmovanja, sicer pa je vzdušje odlično.

Celjska delegacija iz Ufe odpotuje jutri zjutraj in se na Brnik vrača predvidoma okrog poldneva.

