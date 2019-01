Brez plastičnih vrečk, a ne brez plastike

Plastika je čudežni material, ki zmore skorajda vse. A nam je kljub vsestranski uporabnosti zrasla čez glavo. Počasi, a zanesljivo nas duši. Zato je treba njeno uporabo omejiti. Slovenija je z letom 2019 pri tem naredila prvi korak. Z januarjem je namreč začela veljati uredba, ki trgovcem prepoveduje brezplačno deljenje plastičnih nosilnih vrečk. Preverili smo, kako so se na novost navadili potrošniki.



Vlada želi s spremembo uredbe spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, obenem pa preprečevati splošno povečanje proizvodnje embalaže. Z ukrepi naj bi se odpravilo smetenje, spremenili naj bi se vedenjski vzorci potrošnikov, kar naj bi se odrazilo v manjši količini odpadkov.

Številne države so že prepovedale izdelke za enkratno uporabo iz plastike, mikroplastične delce v kozmetiki in podobno, Slovenija je začela pri vrečkah. S 1. januarjem tako v trgovinah ni več brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, tiste na oddelkih za sadje in zelenjavo ostajajo. Poleg njih ostaja tudi vsa ostala plastična embalaža, ki je ni malo. A nekje je treba začeti. Zato je sprejetje uredbe gotovo korak v pravo smer, meni Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja.

Večina trgovcev se je spremembam prilagodila že pred meseci, zato kakšne posebne nejevolje med kupci ni bilo.

Vsak Slovenec je povprečno na leto porabil 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk, vlada želi z uredbo to številko do leta 2025 zmanjšati pod 40 takih vrečk na osebo.

Ljudje so vedno bolj ozaveščeni

Večina trgovcev je potrošnike na spremembe začela navajati že pred meseci. Tako so v Tuš že jeseni iz prodaje popolnoma umaknili klasične plastične nakupovalne vrečke. »Potrošnike želimo ozavestiti o uporabi razgradljivih vrečk ter tako prispevati k varovanju našega okolja. Potrošnik ima pri nas na blagajni možnost izbire nakupovalne papirnate, trajne, tekstilne in biorazgradljive vrečke ali kartonske škatle. Tudi na oddelke sadja in zelenjave smo umestili možnost uporabe 100 odstotno razgradljive vrečke. Te so trenutno na voljo v sedmih supermarketih po Sloveniji, naša želja pa je, da v prihodnje tovrstne vrečke vpeljemo v vse poslovalnice,« je povedala Anja Marjetič, vodja korporativnega komuniciranja.

Tudi diskontni trgovec Lidl se je na spremembe pripravil že junija lani. Plastične vrečke so že takrat zamenjali s papirnatimi. »Od sredine decembra pa lahko kupci na blagajnah posežejo tudi po naši novi bombažni vrečki iz proizvodnje fair trade,« so pojasnili. Pri Sparu so naredili še korak naprej. »Smo edini, ki ponujamo tudi vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno uporabo. Mrežaste vrečke so izdelane namensko za nakupovanje svežega sadja in zelenjave. Izdelane so iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk. Večkratna uporaba ne bo problem, saj so vrečke pralne,« pojasnjujejo.

