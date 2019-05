Danes je svetovni dan brez tobaka. Letos poteka pod geslom Brez tobaka za zdravje pljuč. V Zdravstvenem domu Celje so danes zdravstveni strokovnjaki obiskovalcem svetovali, kako prenehati kaditi. Nudili pa so tudi brezplačne meritve krvnega tlaka, spirometrije in količine ogljikovega monoksida v izdihanem zraku. V Sloveniji še vedno kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, se je pa razširjenost kajenja v zadnjih letih pomembno zmanjšala med mladostniki in mladimi odraslimi.

Tobačni dim ima hude posledice za zdravje pljuč kadilca in za zdravje tobačnemu dimu izpostavljenega nekadilca v vseh življenjskih obdobjih. Opustitev kajenja je zato koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju.

Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo, koristi opustitve pa se s časom večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati po dveh tednih, nato se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem. Po desetih letih je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu. V Centru za krepitev zdravja Celje je tudi odziv na brezplačno pomoč pri odvajanju kajenja vedno večji.

Med prebivalci, starimi od 15 do 64 let, je delež kadilcev 23,9 odstoten, se je pa med temi zmanjšalo število dnevno pokajenih cigaret, prav tako se je zmanjšalo število kadilcev v starostnem obdobju od 15. do 24. leta, kar pomeni, da je manj mladih, ki se odločajo za kajenje.

