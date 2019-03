Brez torbice ne gre

Ženske si težko predstavljamo, da bi morale po svetu hoditi brez torbice. Celjanka Nina Brglez je prepričana: »Ženske brez torbice ni. Vsaka mora imeti vsaj eno!« Na njeno srečo je veliko tistih, ki niso zadovoljne le z eno, ampak rade k vsaki kombinaciji oblačil dodajo še primerno torbico. Nina namreč izdeluje te nepogrešljive ženske modne dodatke, ki morajo biti tako praktični kot tudi lepi in v skladu z modnimi smernicami. Vedno pogosteje se zanje odločajo tudi moški.

Nina izdeluje torbice v okviru svoje znamke Unicorn Art & Design. Nedavno se je predstavila na Modnih navdihih, tradicionalnem celjskem modnem dogodku, kjer se predstavijo različni lokalni ustvarjalci. Zanjo je bila to pomembna prelomnica, saj so bili tudi odzivi zelo dobri.

V otroštvu je želela ustvarjati oblačila, k čemur jo je verjetno spodbudilo opazovaje mame, ki je doma veliko šivala. Nina je najprej izdelovala enostavnejše kose, se nato lotila krajšanja oblačil, menjave zadrg in nazadnje sebi in sestri sešila kakšno majico. Ko se je rodila hči, je nastalo še več izdelkov. »Po krojih sicer nisem znala nikoli šivati, saj nisem hodila na tečaj. Ponavadi sem razparala star izdelek in po njem naredila novega,« pravi Nina, ki je nekaj časa izdelovala tudi nakit, poklicna pot pa jo je odpeljala čisto v drugo smer. Tako je negovalka v Sončkovi bivalni enoti v Štorah, kjer popoldne, zvečer in tudi ponoči tamkajšnjim stanovalcem pomaga pri vseh opravilih. Za ustvarjanje si vzame čas, ko ni v službi, saj po napornem delu potrebuje sprostitev. »Če sem ponoči v službi, zjutraj ne morem spati in grem v delavnico. Tako se sprostim in po kosilu lahko zaspim.«

Modno, po željah naročnic

Ko so postale modne torbice, narejene iz različnih ostankov, je naredila prvo in tako se je začela njena dejavnost. Najprej je torbice izdelovala za kolegice, sčasoma so jo s pomočjo družabnih omrežij odkrile tudi druge. »Doslej sem bila prepoznavna po nahrbtnikih v obliki vreč, a teh je zadnje čase na trgu že toliko, da sem se lotila še drugačnih torbic,« pravi Nina, ki se ji je o idejah za te nahrbtnike že sanjalo. Za Modne navdihe je tako izdelala štirinajst različnih kosov. Kar nekaj mesecev je potrebovala za ves proces od zamisli do izvedbe, saj se je hotela kot začetnica še posebej izkazati. Predstavila je različne modele pomladno-poletne sezone iz umetnega in naravnega usnja ter iz debelejših tkanin. Izdelki so v močnih pomladnih barvah, ki so modne to sezono, ne manjka niti različnih dodatkov.

