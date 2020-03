Brez voženj Celebusov, MOC poziva lastnike k zaprtju lokalov

V skladu z že sprejetimi in dodatnimi napovedanimi ukrepi vlade v zvezi z preprečevanjem širjenja koronavirusa Mestna občina Celje (MOC) do nadaljnega ustavlja javni mestni potniški promet. Celebus ne bo vozil. Lastnike lokalov in trgovin v občini (z izjemo tistih, ki so pomembni za nujno oskrbo občanov) pozivajo, da svoje lokale zaprejo. Ljudem nujno priporočajo, da se ne zadržujejo v lokalih, tudi če so še odprti.

“Občinska uprava in prebivalci Mestne občine Celje moramo narediti vse, kar je v naši moči, da čim bolj zajezimo širjenje novega virusa. Prav zato bomo v tudi v Celju, kolikor se da, ustavili javno življenje. Nujno priporočamo, da se ljudje ne zadržujejo v lokalih in da se ne družijo, če to ni nujno. Močno odsvetujemo tudi obiske igrišč z otroki, družine naj se raje odpravijo na sprehod v naravo, v gozd in se ne zadržujejo v skupinah”, so sporočili s celjske občine

Pozvali so še k doslednemu upoštevanju navodil in priporočil pristojnih ustanov, le tako bo mogoče biti uspešen pri preprečevanju širjenja novega virusa. “Ob tem ostanimo mirni, pozitivni ter pomagajmo starejšim in drugim ogroženim skupinam. Najmlajšim na primeren način razložimo, zakaj moramo biti previdni”, so še zapisali na celjski občini.

