Brezdomcem delili toplino

Društvo za pomoč in samopomoč Beli tiger iz Gornje Radgone je v dobrodelni akciji zbiralo odeje za brezdomce. Ljudje so se na akcijo številčno odzvali, društvo pa je odeje v predprazničnih dneh razdelilo brezdomcem po vsej Sloveniji, tudi v Celju.

Kot poudarjajo v društvu, podariti odejo ne pomeni podariti le predmetne topline, temveč tudi toplino srca ter brezdomcem pokazati cilj in jim sporočiti, da nam ni vseeno za njihove težke zgodbe, ki so jih prikovale na rob pločnika.

»Žal veliko ljudi ne vidi pod gosto grivo las in brado našega sočloveka. Mi želimo ljudem podariti toplino srca in vedenje, da je čas praznikov tudi naša obveza, da niso pozabljeni in zaničevani. Danes je življenje tako nepredvidljivo, da nikoli ne veš, kdaj bo usoda tebi namenila rob pločnika, in takrat si boš ti želel, da nekdo v tebi vidi le človeka,« razmišlja predsednik društva Beli tiger Martin Pučko.

AB