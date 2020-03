Brisi zaposlenih v celjskem zdravstvenem domu negativni

Iz Zdravstvenega doma Celje so sporočili, da so brisi vseh desetih zaposlenih, ki so bili v stiku z zdravstveno delavko, ki je okužena z novim koronavirusom, negativni.

To je sporočil strokovni vodja celjskega zdravstvenega doma Marko Drešček. »Veseli nas, da vam lahko sporočimo, da so brisi vseh 10 zaposlenih iz ZD Celje, ki so bili pretekli ponedeljek v netesnem stiku z zdravstveno delavko, ki je dan kasneje zbolela za COVID-19, negativni.«

Naj spomnimo, da so v ZD Celje po potrditvi okužbe pri eni zaposleni že pred dnevi prostore dezinfekticirali in očistili ter zaprli prostore, ki so namenjeni psihiatrični obravnavi bolnikov.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA