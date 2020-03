BSH počasi in previdno spet v pogon

V družbi BSH Hišni aparati Nazarje so se, podobno kot številna druga podjetja, odločili za začasno 14 dnevno ustavitev proizvodnje. V ponedeljek pa bodo, kot so sporočili iz nazarskega podjetja, delovale proizvodnje linije EQ6, MUM5 in Palični mešalnik.



Tako bodo v družbi testirali procese in pokrivali nujna odprta naročila. »Če bomo s preizkusom uspešni in nam bo situacija dovoljevala, bomo postopoma nadaljevali z vpeljavo proizvodnih procesov tudi na ostalih proizvodnih linijah,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

LKK, foto: BSH