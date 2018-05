Budnice predramile številne kraje v naši regiji

Ste se tudi vi prvega maja po zaslugi vaše lokalne godbe prebudili že zelo zgodaj? Prvomajska budnica, kres, rdeč nagelj in mlaj so namreč simboli, brez katerih ni tega delavskega praznika. Tudi danes so v naši regiji že navsezgodaj – tisti najbolj pridni že ob 5. uri – zaigrali številni pihalni orkestri. Nekateri med njimi imajo dolgo tovrstno tradicijo, spet drugi na tem področju šele orjejo ledino. Eden takšnih je polzelski pihalni orkester Cecilija, ki je prvomajsko budnico letos igral prvič.

Gre za star običaj, s katerim že več kot stoletje godbeniki zgodaj zjutraj sokrajane prebudijo v praznični dan. V vsakem kraju zaigrajo nekaj koračnic, krajani jih pogostijo in nato nadaljujejo pot. Igrati začnejo že zgodaj zjutraj, končajo zgodaj popoldne. »To je eden lepših nastopov, ki jih imamo godbeniki. Velikokrat se je zgodilo, da smo s kresov, ki so bili nekoč veliko bolj zastopani in množično obiskani ter so s tem trajali tudi dlje, odšli neposredno na budnico. To je bilo svojevrstno doživetje, ki pri mnogih tudi danes ni redkost,« pravi direktor republiškega javnega sklada za kulturne dejavnosti in dirigent Godbe Prebold mag. Marko Repnik. V naši regiji godbe že tradicionalno vesel prvi maj zaželijo prebivalcem občin Laško, Dobrna, Štore, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Rogaška Slatina, Prebold, Žalec, Šoštanj in še marsikje drugje.

