Čakajo vas nagrade!

Nagradili bomo tri najbolj zanimive fotografije vaših ljubljenčkov. Vaša naloga je, da nam pošljete fotografijo, za katero menite, da je na njej vaša žival najbolj prikupna, zabavna, zanimiva, skratka takšna, da jo bo opazila naša komisija. Sestavili jo bomo v uredništvu in ob pomoči predstavnikov Veterinarske bolnice Šentjur na koncu izbrali tri fotografije, ki nam bodo najbolj všeč, ter avtorje nagradili.

Prispele fotografije bomo objavljali vsak teden v Novem tedniku. Pošljete nam jih lahko do konca oktobra. Zmagovalne tri fotografije bomo objavili v Novem tedniku 8. novembra 2018.

Fotografije naj bodo dovolj velike za objavo (vsaj 300 kb), pošljite pa nam jih na spletni naslov [email protected] ali po pošti na Novi tednik, Prešernova ulica 19, 3000 Celje. Zraven pripišete svoje podatke in kakšen stavek o svojem ljubljenčku.

Glavno nagrado, bon v vrednosti 45 evrov, in dve nagradi v vrednosti 20 evrov bo podarila Veterinarska bolnica Šentjur s svojo trgovino Tačka.